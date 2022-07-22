2022 KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.İşte, 2022 KPSS sınav yerleri öğrenme ekranı!

2022 KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 KPSS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!