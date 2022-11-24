2022 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren milyonlarca aday tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman alınacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2022 KPSS Ortaöğretim tercihleri bekleniyor. 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen sınava ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM sonuç sayfası üzerinden KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını erişime açıldı. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS ortaöğretim ile polis olunur mu? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav sonucu öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2022 henüz yayınlanmadı. ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih kılavuzununu açıklar açıklamaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 2022 tercihleri geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta alınmaya başlanmıştı. Ortaöğretim sınav sonuçlarının da erişime açılması ile KPSS 2022 tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla adaylar, iki yıl boyunca tercih yapabiliyorlar. Önümüzdeki yıl açılacak kadrolara adaylar, bu sene yapılan sınav puanlarıyla başvuru yapacak. Bu sebeple KPSS sınav sonuçları, memur adayları için büyük bir önem teşkil ediyor. Bir sonraki KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yılında organize edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM İLE POLİS OLUNUR MU?

POMEM ve PAEM; lisans mezunlarının girdiği polis okullarıdır. PMYO lise son sınıf öğrencileriyle liseden mezun olanların kabul edildiği bir okuldur. Lise mezunları PMYO'ya girerek polis olabilirler.