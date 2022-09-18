KPSS ortaöğretim sınavına girmek isteyen adayların en merak ettiği konuların başında gelen 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim sınavı tarihi!

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2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Sorusu, sınava girmek isteyen adayların başvuruların sona ermesinin ardından tekrar araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihini kaçıran kişilerin KPSS ortaöğretim sınavına başvurması mümkün. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim sınavı tarihi!

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile bu tarih netleşti. ÖSYM'nin yayınladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimi ile başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül Perşembe günü başlarken 13 Eylül tarihinde sona erdi. Fakat kaçıranlar için hala başvurmak mümkün.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI TELAFİSİ NE ZAMAN?

Sınavın başvurularını kaçıranlar için telafi başvuru takvimi 21 Eylül tarihinde başlayacak. Sabah saatlerinde açılacak sistemin gece 23:59'da kapanması bekleniyor.