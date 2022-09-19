2022 KPSS önlisans sınavına katılacak olan adaylar internet üzerinde birçok arama gerçekleştirmekte. 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorusu, sınava girecek olan adaylar tarafından en sık araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans tarihi!

KPSS önlisans sınavı ne zaman? İki yıllık Üniversiteden mezun olan öğrencilerin katıldığı 2022 yılındaki KPSS önlisans sınavı tarihini birçok kişi merak ediyor ve araştırıyor. ÖSYM tarafından bu tarihin belli olup olmadığı, en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS önlisans tarihi!

2022 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yenilenen sınav takviminin ardından 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını ilan edildi.

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

YENİ KPSS TAKVİMİ NASIL?

022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek.