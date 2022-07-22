2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman ve KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Önlisans başvuru tarihleri 3- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor. KPSS önlisans sınav tarihi 2 Ekim'de yapılacaktır.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS başvuru tarihi 3 Ağustos ve 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS TARİHLERİ

Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos

ÖABT: 14 Ağustos

DHBT 27 Kasım

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım

KPSS DHBT ise 27 Kasım

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacağı açıklandı.