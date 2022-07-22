2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri!
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Binlerce adayın gireceği KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zaman ve KPSS başvuru ne zaman başlıyor sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?
2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman ve KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. 2022 KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…
2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan KPSS Önlisans başvuru tarihleri 3- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor. KPSS önlisans sınav tarihi 2 Ekim'de yapılacaktır.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS başvuru tarihi 3 Ağustos ve 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
KPSS TARİHLERİ
Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos
ÖABT: 14 Ağustos
DHBT 27 Kasım
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim
KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım
KPSS DHBT ise 27 Kasım
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacağı açıklandı.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2022
31 Temmuz tarihinde uygulayacağımız 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır https://t.co/xBG74LRTnU'den ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilirsiniz.
Başarılar dilerim