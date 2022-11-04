2022 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca ön lisans mezununun devlet memuru olabilmek için girdiği 2022 KPSS Ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklamdı.Adaylar KPSS ön lisans tercihlerinin ne zaman gerçekleştireceğini araştırmaya başladı. Peki KPSS Ön lisans tercihleri ne zaman? İşte konuya dair merak edilenler...

Kpss Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans sonuçları tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kmu personeli adayları bu soruların cevabını araştırıyor. İşte KPSS Ön Lisans tercihleriyle ilgili detaylar..

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. KPSS ÖN Lİ2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek 'ten 60 soru sorulan sınavda soru dağılımı ise şöyleydi:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matematik ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ön Lisans tercihleri tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Ancak henüz kılavuz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.