2022 Yılında gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavını birçok aday heyecanla bekliyor ve bir yandan ise 2022 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu? Sorusunu merak ediyor. 9 Ekim 2022 Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava dair birçok detay merak ediliyor. Peki, 2022 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu? KPSS Ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kpss Ön lisans sınav yerleri, sınava katılacak olan adayların, sınav tarihinin yaklaşması nedeniyle en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi haline geldi. Adaylar internet üzerinde "2022 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu?" araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu haberimizde sizler için 2022 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu? Sorusunu yanıtladık. Peki, 2022 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu? KPSS Ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS 2022 Ön lisans sınavı için sınav yerleri henüz ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıllara bakarak bu tarihi öngörmek mümkün. Sınav yerleri Ön lisans sınavından neredeyse 10 gün öncesinde belli oluyor. Yani KPSS ön lisans sınavı yerlerinin açıklanma tarihi 29 Eylül tarihi olarak öngörülüyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS'de gerçekleştirilecek olan ilk oturumda yani Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda, KPSS Genel Yetenek Testi soruları 30 Türkçe, 30 Matematik şeklindedir. KPSS Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru bulunmaktadır. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.