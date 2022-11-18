2022 KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Tercih kılavuzunu yayınladı mı?

ÖSYM'nin lisans ve ön lisans KPSS sonuçlarını açıklamasının ardından KPSS tercihleri için bekleyiş başladı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday ÖSYM'nin KPSS tercihleri açıklamasını bekliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Tercih kılavuzunu yayınladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kpss lisans ve önlisans puanlarını öğrenen adaylar KPSS tercih tarihlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklama çevrildi. Peki KPSS lisans ve önlisans tercihleri ne zaman 2022? KPSS tercih klavuzu açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih tarihleri için bekleyiş sürüyor. 2022 KPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene KPSS tercihleri 30 Aralık tarihinde başlamıştı. KPSS tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartları yer alacak. Kılavuzun yayımlanması için 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor.