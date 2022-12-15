2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS DHBT sonuçları için heyecan devam ediyor. 27 Kasımda gerçekleşen KPSS DHBT giren adaylar Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar KPSS 2022 DHBT ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT Tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, KPSS 2022 DHBT ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT Tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

Milyonlarca adayın 27 Kasım Pazar günü girdiği KPSS DHBT sonuçları için adayların tarih sorgulamaları sürmeye devam ediyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DHBT Tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2022 KPSS DHBT SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları, 16 Aralık tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

KPSS DHBT SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifresi ve TC kimlik numarası ile yapılacak.