2022 KPSS DHBT mülakatları ne zaman yapılacak? Diyanet sözlü sınav mülakatları hangi ilerde yapılacak?

ÖSYM tarafından 27 Kasım tarihinde gerçekleşen KPSS DHBT sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla kazanana adaylar mülakat sınavlarına katılmaya hak kazınmıştı. mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağın merak eden adaylar Mülakat sınav tarihlerini ve mülaktların hangi ilertde gerçekleşeceğini araştırmaya koyuldu. Peki, 2022 KPSS DHBT Mülakat sınavları ne zaman yapılacak? Diyanet sözlü sınav mülakatı hangi ilerde yapılacak? Mülakatlara kaç kişi katılacak? İşte merak edilenler...

ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen DHBT sınavı sonuçlarına göre adaylar,aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde ediyor. KPSS DHBT mülakatlarına girmeye hak kazanalar Diyanet işeri Başkanlığının internet sitesinden duyurusu yapılıyor. Mülakata girmeye hak kazana adaylar mülakat tarihlerinin merak ediyor. Peki, 2022 KPSS DHBT mülakatları ne zaman yapılacak? Diyanet sözlü sınavmülakatları hangi ilerde yapılacak? 2022 KPSS DHBT Mülakatlara kaç kişi katılacak? Detaylar haberimizde...

2022 KPSS DHBT MÜLAKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

DHBT sınavından sonra DHBT mülakatları pek çok adayın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet işleri başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Kesin olmamakla birlikte 2022 DHBT mülakatları ocak ya da şubat 2023 tarihlerinde yapılması beklemiyor.

DİYANET SÖZLÜ SINAV MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

.