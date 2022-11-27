KPSS 50,55,60,65,70 puanla alan yerler nereler? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih heyecanı başladı. Sınav sonuç puanını öğrenenler aldıkları puanlarla nerelere yerleşebileceklerini araştırmaya başladılar. KPSS 50,55,60,65,70 puanla alan yerler nereler? KPSS ortaöğrenim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Kpss ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar aldıkları puana göre tercih yapacak. Sınavdan 55,60,65,70 puan adaylar alım yapan kurumları merak ediyor .Peki, KPSS 50,55,60,65,70 puanla alan yerler nereler? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS 50,55,60,65,70 PUANLA ALAN YERLER NERELER?

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı kapsamında yapılıyor. Kimi kurumlarda 50, kimi kurumlarda 60, 70 puan şartı aranıyor.

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILICAK?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre yapılacak. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilebilecektir.