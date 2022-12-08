2022 Katar Dünya Kupası ne zaman bitecek? Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig'e ve diğer ulusal liglere bir süreliğine ara verilmişti. Dünya kupası grup maçları ve son 16 tur maçları kıran kırana gecen mücadelelin sonucu son buldu. Çeyrek final müsabakalarının 9,10 Aralık tarihlerde oynanacağı Dünya kupasında Final müsabakasının ne zaman oynanacağı ve Süper ligin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki ,Dünya kupası ne zaman bitecek? Süper lig ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FİFA 2022 Katar Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar'ın ev sahipliği yaptığı görkemli bir etkinlikle başlamıştı. Katar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası finali tarihi, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki ,Dünya kupası ne zaman bitecek? Spor Toto Süper lig ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Dünya Kupası 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak olan final karşılaşması ile sona erecek. 2022 sezonunun şampiyonu 18 Aralık'ta belli olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.