2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Katar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?

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2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Katar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak? İşte detaylar haberimizde...

KATAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

2022 FIFA Dünya Kupası finali Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Lusail Stadyumu'nun 80 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana