FIFA 2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 Turu'nda oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverleri çeyrek finalde birbirinden heyecanlı müsabakalar bekliyor. Peki, 2022 Katar Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final eşleşmeleri beli oldu mu? İşte merak edilenler...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son 16 turunun tamamlanmasıyla beraber verilen iki günlük aranın ardından çeyrek final müsabakaları başlayacak. Peki, Dünya Kupası Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda 6 takım normal süre, 2 ekip ise penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:

9 Aralık Cuma

Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya

Saat 22.00 Hollanda-Arjantin

10 Aralık Cumartesi

Saat 18.00 Fas-Portekiz

Saat 22.00 İngiltere-Fransa

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Katar Dünya Kupası Çeyrek finalmüsabakalarıTRT 1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak.