Karneler ne zaman verileceği gündeme geliyor. Birinci dönem karneler 21 Ocak Cuma günü verilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem karneler ne zaman verileceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2022 karneler ne zaman verilecek? 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Detaylar haberimizdedir…

2022 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında birinci dönem 21 Ocak Cuma günü karneler dağıtılmıştı. İkinci dönem ise 17 Haziran Cuma günü dağıtılması planlanıyor.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen ve okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler buraya tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

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