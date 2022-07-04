2022 Haziran enflasyonu açıklandı!

Birçok ekonomik değeri yakından etkileyen ve vatandaşların merakla beklediği enflasyon oranları TÜİK taflanından açıklandı. İşte enflasyon oranları…

2022 HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %138,31, aylık %6,77 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %120,47 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %142,68, imalatta %120,47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %369,20 ve su temininde %81,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %126,06, dayanıklı tüketim malında %85,98, dayanıksız tüketim malında %111,81, enerjide %317,87 ve sermaye malında %85,65 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %6,33 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,97, imalatta %6,33, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,53 ve su temininde %6,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %6,07, dayanıklı tüketim malında %4,00, dayanıksız tüketim malında %5,05, enerjide %12,02 ve sermaye malında %6,27 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %45,19 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %49,59 ile giyim eşyası, %61,76 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %369,20, kok ve rafine petrol ürünleri %297,28, ham petrol ve doğal gaz %264,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalış gösteren tek alt sektör %0,82 ile tütün ürünleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %24,94, ham petrol ve doğal gaz %11,29, basım ve kayıt hizmetleri %9,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2022

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık % 64,42, aylık %4,20 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.