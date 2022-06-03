2022 Haziran ayı kira zammı ne kadar olacak? - Haberler

! 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 oldu Peki, 2022 Haziran ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

2022 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 393,3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.393,3 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: %39,22

Zam bedeli: 786,06 TL

Zamlı kira bedeli: 2,786,06 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 1,966,05 TL

Zamlı kira bedeli: 6,966,05 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: %39,33

Zam bedeli: 3.933 TL

Zamlı kira bedeli: 13,933 TL

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