2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavı ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 GSB sözleşmeli yurt yönetim personeli sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi gün araştırılıyor. Peki, 2022 GSB sözleşmeli yurt yönetim personeli sözlü sınavları ne zaman yapılacak? 2022 GSB sözleşmeli yurt yönetim personeli sözlü sınavları ne zaman yapılacak?

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2022 GSB SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden onaylanmıştır.

Başvuruları onaylanan ve 2022 Yılı Yurt Yönetim Personeli Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 21 – 26 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Sınavlarım/Mülakatlarım başlığı altından ilan edilmiş ayrıca başvuru sırasında beyan etmiş oldukları e-posta adreslerine kariyerkapisi@gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav tarihi ve yerlerine ilişkin bilgiler içeren mail gönderilmiştir.

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Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Mücbir sebepler ile belirlenen tarih ve saatte sözlü sınava katılamayacak adayların, mücbir sebeplerini kanıtlar nitelikte belge (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ile birlikte durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçelerini en geç kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr mail adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.