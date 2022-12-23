Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenciler verilen KYK bursu gündemde yer alıyor. KYK başvurularını tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde sonuçlar açıklandı. Öğrenciler ise 2022 Geçen sene KYK bursları ne zaman yatmıştı? KYK ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatar? sorularına yanıt aradı.

KYK burs başvurusu yapan adaylar heyecanla KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencilerin gündemi değişti. Merak edilenler arasında 2022 Geçen sene KYK bursları ne zaman yatmıştı? KYK ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatar? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

2022 GEÇEN SENE KYK BURSLARI NE ZAMAN YATMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Geçen yılın bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredileri ile ilgili yaptığı açıklamada ödemelerin Ocak ayında yapılacağını açıkladı. Ekim- Kasım- Aralık aylarının toplu ödemesinin de Ocak ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.