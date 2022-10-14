2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda artık son aşamaya geldik. Milli takımımızın elendiği turnuvada final Brezilya ve Sırbistan arasında oynanacak. Final maçını canlı olarak izlemek isteyenler, 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol final maçı ne zaman oynanacak 2022? merak ediyor. İşte detaylar...

Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Peki, 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol final maçının yayını var mı? Voleybol final maçı canlı olarak nereden izlenir?

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALE KİMLER KALDI?

Final maçı Brezilya ve Sırbistan arasında oynanacak.

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya-Sırbistan voleybol final maçı 15 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde saat 21:00 'da başlayacak.

2022 FIVB VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Sırbistan voleybol final maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.