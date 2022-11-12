2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman, hangi gün başlayacak? FIFA 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala vatandaşlar, 2022 FIFA Dünya Kupası ne zaman, hangi gün başlayacak? FIFA 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, FIFA 2022 ne zaman? FIFA 2022 ne zaman başlayacak? FIFA 2022 hangi gün başlıyor? İşte detaylar...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

2022 FIFA Dünya Kupası 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir.

2022 FIFA Dünya Kupası başlangıç tarihi : 21 Kasım 2022 Pazartesi günü

2022 FIFA Dünya Kupası bitiş tarihi : 18 Aralık 2022 Pazar günü

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR, NEDEN YAZ AYLARINDA DEĞİL?

4 yılda bir yapılan FIFA Dünya Kupası turnuvaları normalde yaz aylarında başlamaktadır. Örneğin 2018 dünya kupası 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2014 dünya kupası 12 Haziran 2014 ile 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında oynanmıştı.

Bu yıl yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası ise 21 Kasım'da başlayacak. Bunun nedeni ise turnuvanın Katar ülkesinde düzenleniyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi Katar oldukça sıcak bir ülke, haliyle yaz aylarında çok daha sıcak oluyor. Futbolcular yaz aylarında aşırı sıcakta futbol oynamamaları için turnuva Kasım ayına ertelenmiştir. Yani tamamen ülkenin kavurucu sıcaklara sahip olmasından dolayı turnuva 2-3 ay sonra yapılacaktır.

Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.