2022 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçları canlı takip etmek isteyen futbol severler 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Dünya Kupası maçları canlı yayını hangi kanalda olacak? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'de mi verilecek? Maçların hepsi TRT 1'de mi yoksa diğer TRT kanallarında da olacak mı? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Dünya Kupası maçları canlı yayını hangi kanalda olacak?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Bazı maçlar TRT 1'de verilecek bazı maçlar ise TRT Spor ekranlarında olacak.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore