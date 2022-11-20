2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Dünya Kupası maçları canlı yayını hangi kanalda olacak?
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2022 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Maçları canlı takip etmek isteyen futbol severler 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Dünya Kupası maçları canlı yayını hangi kanalda olacak? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'de mi verilecek? Maçların hepsi TRT 1'de mi yoksa diğer TRT kanallarında da olacak mı? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda? TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? Dünya Kupası maçları canlı yayını hangi kanalda olacak?
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
2022 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Bazı maçlar TRT 1'de verilecek bazı maçlar ise TRT Spor ekranlarında olacak.
Gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B Grubu
İngiltere
İran
ABD
Galler
C Grubu
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D Grubu
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E Grubu
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F Grubu
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G Grubu
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H Grubu
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore