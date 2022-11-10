2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası grupları ve ülkeleri! A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? 2022 Dünya Kupası hangi takım hangi grupta yer alıyor? İşte tüm gruplar ve takımlar...

2022 FIFA Dünya Kupası'na çok az bir süre kala vatandaşlar hangi grupta hangi takım var merak ediyor. Özellikle Arjantin, Brezilya, İngiltere gibi favori ülkelerin grupları merak edilmektedir. Peki, 2022 Dünya kupası A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? A grubundaki takımlar neler? B grubundaki takımlar neler? C grubundaki takımlar neler? D grubundaki takımlar neler? E grubundaki takımlar neler? F grubundaki takımlar neler? G grubundaki takımlar neler? H grubundaki takımlar neler?

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle: