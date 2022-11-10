2022 FIFA Dünya Kupası grupları ve ülkeleri! A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? 2022 Dünya Kupası hangi takım hangi grupta yer alıyor?
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2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası grupları ve ülkeleri! A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? 2022 Dünya Kupası hangi takım hangi grupta yer alıyor? İşte tüm gruplar ve takımlar...
2022 FIFA Dünya Kupası'na çok az bir süre kala vatandaşlar hangi grupta hangi takım var merak ediyor. Özellikle Arjantin, Brezilya, İngiltere gibi favori ülkelerin grupları merak edilmektedir. Peki, 2022 Dünya kupası A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? A grubundaki takımlar neler? B grubundaki takımlar neler? C grubundaki takımlar neler? D grubundaki takımlar neler? E grubundaki takımlar neler? F grubundaki takımlar neler? G grubundaki takımlar neler? H grubundaki takımlar neler?
A Grubu
- Katar
- Ekvador
- Senegal
- Hollanda
B Grubu
- İngiltere
- İran
- ABD
- Galler
C Grubu
- Arjantin
- Suudi Arabistan
- Meksika
- Polonya
D Grubu
- Fransa
- Avustralya
- Danimarka
- Tunus
E Grubu
- İspanya
- Kosta Rika
- Almanya
- Japonya
F Grubu
- Belçika
- Kanada
- Fas
- Hırvatistan
G Grubu
- Brezilya
- Sırbistan
- İsviçre
- Kamerun
H Grubu
- Portekiz
- Gana
- Uruguay
- Güney Kore
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle:
- Katar
- Brezilya
- Belçika
- Fransa
- Arjantin
- İngiltere
- İspanya
- Portekiz
- Meksika
- Hollanda
- Danimarka
- Almanya
- Uruguay
- İsviçre
- ABD
- Hırvatistan
- Senegal
- İran
- Japonya
- Fas
- Sırbistan
- Polonya
- Güney Kore
- Tunus
- Kamerun
- Kanada
- Ekvador
- Suudi Arabistan
- Gana
- Galler
- Kosta Rika
- Avustralya