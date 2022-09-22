2022 Eylül ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İşte Eylül ayı FED faiz kararı!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı insanlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi tarafından beklenmekte olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İşte Eylül ayı FED faiz kararı!

Eylül ABD Merkez Bankası FED faiz kararı birçok vatandaşın son zamanlarda yakından takip ettiği konular arasında yer alıyordu. Vatandaşlar Eylül ayında açıklanacak olan faiz kararını araştırıyordu fakat henüz Eylül ayı verileri açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde o rakamlar belli oldu. Peki, ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İşte Eylül ayı FED faiz kararı!

2022 EYLÜL ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen FED toplantılarının ardından FED faiz kararı belli oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Piyasaların genel beklentisi Fed'in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed'in politika faizini 1980'lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20'de kalmıştı.

Fed'in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.

Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı.

Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı.

Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına giden Fed, temmuz toplantısında da faiz oranını aynı oranda artırmıştı.