2022 Eurovision puan durumu, şampiyon hangi ülke oldu? Ukrayna mı İspanya mı? Eurovision Şarkı yarışmasının kazananı kimdir, hangi şarkı 2022? - Haberler

2022 Eurovision Şarkı Yarışması, 66. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Eurovision 2022 kazananı kim oldu merak ediliyor. Peki, 2022 Eurovision şampiyonu hangi ülke oldu? Ukrayna mı İspanya mı İsveç mi? Eurovision Şarkı yarışmasının kazananı kimdir, hangi şarkı 2022?

2022 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

2022 Eurovision Şarkı Yarışması, 66. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Yarışma, 2021 Eurovision Şarkı Yarışmasını "Zitti e buoni" adlı şarkısıyla Måneskin müzik grubunun kazanmasıyla 2022 Eurovision Şarkı Yarışmasını İtalya'nın kenti Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapılmıştır. Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılmıştır. Yarışmanın sunuculuğunu İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika üstlenmiştir.

1965 yılında Napoli ve 1991 yılında Romadaki ev sahipliklerinden sonra İtalya üçüncü kez ev sahipliği yapmıştır.

Yarışmaya 40 ülke katıldı. Ermenistan ve Karadağ en son katıldıkları 2019 yılından sonra yarışmaya geri dönme karar aldı. Rusya'nın yarışmaya katılması planlanmıştı fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmiştir.

Kazanan, Kalush Orkestrası tarafından seslendirilen ve grubun üyeleri Ihor Didenchuk, Ivan Klimenko, Oleh Psiuk, Timofii Muzychuk ve Vitalii Duzhyk tarafından yazılan "Stefania" şarkısıyla Ukrayna oldu. Ukrayna'nın finalde televotlardan aldığı 439 puan, yarışma tarihinde bugüne kadar alınan en çok puan oy olmuştur ve böylece "Stefania" şarkısı Eurovision tarihinde kazanan ilk hip-hop şarkısı olmuştur. Birleşik Krallık, İspanya, İsveç ve Sırbistan ilk beşi tamamlarken, Birleşik Krallık ve İspanya sırasıyla 1998 ve 1995'ten bu yana en iyi sonuçlarını elde ettiler.

2022 EUROVİSİON ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Eurovision 2022 kazanan ülke Ukrayna oldu.

Kazanan, Kalush Orkestrası tarafından seslendirilen ve grubun üyeleri Ihor Didenchuk, Ivan Klimenko, Oleh Psiuk, Timofii Muzychuk ve Vitalii Duzhyk tarafından yazılan "Stefania" şarkısıyla Ukrayna oldu. Ukrayna'nın finalde televotlardan aldığı 439 puan, yarışma tarihinde bugüne kadar alınan en çok puan oy olmuştur ve böylece "Stefania" şarkısı Eurovision tarihinde kazanan ilk hip-hop şarkısı olmuştur.

2022 EUROVİSİON ÜLKELERİN PUAN DURUMU

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

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