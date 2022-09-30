KPSS adayları, KPSS sınavının ertelenmesinin arından KPSS sınavına tekrar katılmışlardı. Bu nedenle yeniden gerçekleştirilen sınavlar ile sınavların açıklanma tarihi de değişti. Yeniden yapılan KPSS sınavının ardından adaylar 2022 Ertelenen lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu internet üzerinde sık sık araştırmaya başladı. Peki, 2022 Ertelenen lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ertelenen KPSS sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

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2022 Ertelenen lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, yeniden düzenlenen KPSS sınavının sonuçlarını bekleyen birçok KPSS adayı tarafından sık sık araştırılmaktadır. Bu haberimizde yinelenen KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını yanıtladık. Peki, 2022 Ertelenen lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ertelenen KPSS sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

2022 ERTELENEN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS oturumunun iptal edilmesinin ardından ÖSYM başkanlığı KPSS Lisans sınavını tekrarladı ve tekrarlanmakta olan sınavın sonuçları için tarih verdi. 24-25 Eylül tarihlerinde yinelenen KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.

2022 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre, 2022 KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girebilmek için belirlenmiş herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ayrıca ÖABT'ye giriş sayısında kısıtlama yoktur. Adaylar ihtiyaç duydukları puana ulaşmak için birden fazla kez ÖABT'ye girebilmektedir.