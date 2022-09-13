Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olarak tanımlanan Emmy Ödülleri, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmesinin ardından Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi.Sinemanın ve TV ekranlarının ünlü yıldızları, iki yıllık bir aranın ardından törene akın etti. Düzenlenen görkemle törende, 74.Emmy Ödülünü kimler kazandı? sorusu merak konusu oldu. İşte, 2022 Emmy Kazananlar: 74. Emmy Ödülünü kimler kazandı?

2022 EMMY KAZANANLAR: 74. EMMY ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

74.Emmy Ödülleri dün gerçekleşen görkemle törenle sahiplerini buldu. HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max'e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak törene damga vurdu. HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Başarısıyla dikkat çeken şirket, geçtiğimiz sene de 19 Emmy Ödülü kazanmıştı.

NETFLIX YAPIMLARI 26 ÖDÜL ALDI

Online platform Netflix de bu yıl 26 Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy Ödülü'nü kazandı. Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceden ödülle ayrıldı.