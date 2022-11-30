2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri! Son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16'da hangi takımlar eşleşti?

2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti, hangi ülkeler son 16 turuna kaldı merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası Son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16'da hangi takımlar eşleşti? Yanıtı...