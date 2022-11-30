2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri! Son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16'da hangi takımlar eşleşti?
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2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti, hangi ülkeler son 16 turuna kaldı merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası Son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16'da hangi takımlar eşleşti? Yanıtı...
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri! 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri nasıl oldu, kim kimle eşleşti, hangi ülkeler son 16 turuna kaldı merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası Son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Son 16'da hangi takımlar eşleşti? Yanıtı haberimizde...
- Hollanda - ABD
- İngiltere - Senegal
Diğer eşleşmeler son maçların ardından belli olacak.
- Hollanda
- ABD
- İngiltere
- Senegal
- Fransa
- Avustralya
- Portekiz
- Brezilya
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı