2022 Dünya Kupası puan durumu! FIFA 2022 A-B-C-D-E-F-G-H tüm grupların puan durumları nasıl? Dünya Kupası gruplarda kim kaçıncı sırada?
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Katar 2022 Dünya Kupası 2. grup maçlarıyla devam etmektedir. Gruplarda ilk maçlar tamamlandı ve bazı grupların da 2. maçları tamamlandı. Bunun ardından oluşan yeni puan durumları merak edildi. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası A-B-C-D-E-F-G-H tüm grupların puan durumları nasıl? Dünya Kupası gruplarda kim kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası puan durumu ve detaylar haberimizde...
Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası takımların puanları kaç? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 Dünya Kupası A-B-C-D-E-F-G-H tüm grupların puan durumları nasıl? Dünya Kupası gruplarda kim kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
25 Kasım 2022 oynana maçlar itibariyle gruplarda oluşan puan durumlar sırasıyla şöyle:
2022 Dünya Kupası A Grubu Puan Durumu
- Hollanda 4
- Ekvador 4
- Senegal 3
- Katar 0
2022 Dünya Kupası B Grubu Puan Durumu
- İngiltere 4
- İran 4
- ABD 2
- Galler 0
2022 Dünya Kupası C Grubu Puan Durumu
- S. Arabistan 3
- Polonya 1
- Meksika 1
- Arjantin 0
2022 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu
- Fransa 3
- Tunus 1
- Danimarka 1
- Avustralya 0
2022 Dünya Kupası E Grubu Puan Durumu
- İspanya 3
- Japonya 3
- Almanya 0
- Kosta Rika 0
2022 Dünya Kupası F Grubu Puan Durumu
- Belçika 3
- Hırvatistan 1
- Fas 1
- Kanada 0
2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu
- Brezilya 3
- İsviçre 3
- Kamerun 0
- Sırbistan 0
2022 Dünya Kupası H Grubu Puan Durumu
- Portekiz 3
- Güney Kore 1
- Uruguay 1
- Gana 0
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore