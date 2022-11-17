2022 Dünya Kupası ödülleri nedir? FIFA 2022 Dünya Kupası para ödülleri ne kadar, şampiyon ne kadar kazanacak? Katılım ödülü kaç para?

2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler kupada verilen tüm para ödüllerini merak etti. Dünya kupasında verilecek olan para ödülleri belli oldu. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası para ödülleri ne kadar, şampiyon ne kadar kazanacak? Katılım ödülü kaç para? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, 2022 Dünya Kupası ödülleri nedir? FIFA 2022 Dünya Kupası para ödülleri ne kadar, kaç milyon dolar? İşte bilgiler...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ NE KADAR?

2022 Dünya kupası para ödülleri belli oldu. İşte tüm verilecek ödüller:

Şampiyona verilecek para ödülü : 42 milyon dolar

42 milyon dolar Finaliste verilecek para ödülü : 30 milyon dolar

30 milyon dolar Üçüncüye verilecek para ödülü : 27 milyon dolar

27 milyon dolar Dördüncüye verilecek para ödülü : 25 milyon dolar

25 milyon dolar Çeyrek finale çıkanlara verilecek para ödülü : 17 milyon dolar

17 milyon dolar Son 16'ya katılanlara verilecek para ödülü : 13 milyon dolar

13 milyon dolar Dünya Kupasına katılım sağlayan ülkelere verilecek para ödülü : 9 milyon dolar

Buna göre şampiyon takım 42 milyon doları ülkesine götürecek. 2. olan takım 30 milyon dolar kazanırken, 3. olan takım ise 27 milyon dolar kazanacak.