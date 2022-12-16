2022 Katar Dünya Kupası futbolseverler tarafından tüm dünya çapında heyecanla takip ediliyor. Ülkelerin mücadele ettiği turnuvada kazananın kim olduğu ise merak ediliyor. Dünya Kupası'nda sona yaklaşıldı. Futbolseverler ise arama motorlarında 2022 Dünya Kupası'nı kim kazandı? 2022 Dünya Kupası hangi ülke kazandı? sorularını araştırıyor.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası dünyanın her yerinden sıkı sıkıya takip ediliyor. Yaklaşık 1 aydır oynanan turnuvanın sonucu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında 2022 Dünya Kupası'nı kim kazandı? 2022 Dünya Kupası hangi ülke kazandı? sorularının yanıtını aratıyor. İşte Dünya Kupası hakkında merak edilenler...

2022 DÜNYA KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. Dünya Kupası'nda üst üste 2. finalini oynayacak Fransa Milli Takımı, 1990'dan sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi olarak tarihe geçti. Arjantin'de ise Lionel Messi, Katar'da gösterdiği performansla birçok ilke imza attı. Dev turnuvanın tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek iki ülke, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de futbol dünyasının en prestijli kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi. Yarı final maçlarında Hırvatistan'ı eleyen Arjantin ile Fas'ı turnuvanın dışına iten Fransa, finalde rakip oldu. Yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin, büyük bir üstünlük kurduğu rakibini çok rahat geçti. 3-0'lık skorla Hırvatları deviren Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi ve Alvarez(2) kaydetti. Dünya Kupası'nın flaş takımı Fas'ı yarı finalde 2-0'lık skorla geçen Fransa ise dev turnuvada üst üste 2. kez finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.

Arjantin'in finale yükselmesinde en büyük paya sahip olan Lionel Messi ise birçok ilki başardı. Yıldız futbolcu, Hollanda karşısında Dünya Kupası'ndaki 25. maçına çıkarak,turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada forma giyen oyuncu olan Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. Messi ayrıca, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'ndaki üç farklı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu. Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek final mücadelesinde PSG forması giyen dünya futbolunun en önemli iki yıldızı Mbappe ile Messi, ilk kez milli takımda rakip olacak.