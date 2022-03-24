2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası nerde yapılacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözlerin çevrildiği karşılaşma öncesi 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor, merak edildi.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Gruplarda oynanan ilk üç maçta VAR sistemi kullanılmamıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada VAR için gerekli sistemin federasyonlara sağlanacağı belirtildi.

Muhtemel 11'ler

Portekiz: Rui Patricio, Mendes, Fonte, Danilo, Cedric, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Jota, Silva, Ronaldo.

TÜRKİYE: Uğurcan, Serdar, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak.

PORTEKİZ TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, RÖVANŞ VAR MI?

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, Asya'da düzenlenecek olan 22. Dünya Kupası'dır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır

Tarih: 21 Kas 2022 Pzt – 18 Ara 2022 Paz

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