2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Katar Dünya Kupası tarihi ve grupları
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Futbol severlerin heyecanla beklediği dünyaynın en büyük futbol organizasyonu olan FİFA 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Bu sene ki ev sahibi ülke Katar olmuştu. Dünya Kupası'nda grup maçları kasım ayında başlıyor. Karşılaşmalar Katar'da beş faklı şehirde olacak. İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? İşte füm detaylar...
Futbol severlerin heyecanlı bekleyişi son buluyor. FİFA Dünya kupası maçlarıiçin takvim belli oldu! Bu sene ilk kez Katar ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nda 32 takım mücadele edecek. Dünya Kupası maçları 20 Kasım tarihinde TSİ 19:00'da başlayacak. 5 farklı şehir ve 8 farklı stadyumda gerçekleşecek Dünya Kupası maç tarihleri haberimizde...
Bu sene ilk kez Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında olacak. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynanacak ve ardından 18 Aralık'a kadar eleme maçları gerçekleşecek. İlk mücadele ise Ekvator ile ev sahibi Katar arasında olacak.
20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
18 Aralık Pazar: Final Maçı
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana