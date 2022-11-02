2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Katar Dünya Kupası tarihi ve grupları

Futbol severlerin heyecanla beklediği dünyaynın en büyük futbol organizasyonu olan FİFA 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Bu sene ki ev sahibi ülke Katar olmuştu. Dünya Kupası'nda grup maçları kasım ayında başlıyor. Karşılaşmalar Katar'da beş faklı şehirde olacak. İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? İşte füm detaylar...

Futbol severlerin heyecanlı bekleyişi son buluyor. FİFA Dünya kupası maçlarıiçin takvim belli oldu! Bu sene ilk kez Katar ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nda 32 takım mücadele edecek. Dünya Kupası maçları 20 Kasım tarihinde TSİ 19:00'da başlayacak. 5 farklı şehir ve 8 farklı stadyumda gerçekleşecek Dünya Kupası maç tarihleri haberimizde...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene ilk kez Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında olacak. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynanacak ve ardından 18 Aralık'a kadar eleme maçları gerçekleşecek. İlk mücadele ise Ekvator ile ev sahibi Katar arasında olacak.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK ?

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay

3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si

4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si

5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si

6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları

18 Aralık Pazar: Final Maçı

FİFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL?

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana