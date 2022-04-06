2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak, nerede oynanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı Katar Al Khor'daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı'nda yapılacak. Günlük dört karşılaşmanın olacağı turnuvanın grup aşamasıysa 12 gün sürecek. Dünya Kupası 6 Haziran 2019 tarihinde başladı ve elemeler Mart 2022'de tamamlandı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 dünya kupası elemeleri!

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Ara vermeden geçilecek son 16 turu, 3 ve 6 Aralık'ta düzenlenecek. 9-10 Aralık tarihinde çeyrek, 13-14 Aralık tarihinde de yarı final maçları oynanacak.

17 Aralık'ta Khalifa U.A Stadyumu'nda 3.lük karşılaşması yapılacak. 18 Aralık tarihindeyse, Lusail'deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek olan maçta kupa sahibini bulacak.

2022 Dünya Kupası 28 gün devam edecek olan turnuva, Avrupa futbol takvimini daha az etkileyecek.

Dünya Kupası, 2022'de son defa 32 takımla oynanacak. 2026 yılında ise turnuvadaki takım sayısı 48'e çıkacak.

Dünya Kupası ne zaman oynanıyor?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.

2022 Dünya Kupası hangi ayda oynanacak?

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

2022 DÜNYA KUPASINE ZAMAN?

FIFA en büyük tunuvası Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez Kış aylarında Katar'da düzenlenecek turnuvanın santrası 21 Kasım 2022'de yapılacak. EURO 2020'ye veda eden takımların gözü şimdi Dünya Kupası'nda. FIFA, Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez kış aylarında gerçekleştirilecek olan turnuva, 22 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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