2022 Dünya Kupası Grupları! Dünya Kupası 2022 grupları belli oldu!

2022 Dünya Kupası grupları merak ediliyor. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu. Kısa bir süre kalan 2022 FİFA Dünya Kupası öncesi gruplar netleşti. İşte 2022 Dünya Kupası Grupları!

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

İngiltere, İran, ABD, Galler C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır.

Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

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