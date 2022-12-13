2022 Dünya Kupası Final maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor .Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından Futbol severler Dünya kupası Final müsabakası ne zaman oynanacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2022 Katar Dünya Kupası Final müsabakası ne zaman oynanacak? Dünya kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünya çapında en çok ilgi çeken organizasyonlardan Dünya Kupası'nda son çeyrek final maçlarının ardından yarı final maçları için geri sayım başladı. Futbol severler 2022 Dünya Kupası yarı final ve Final maçlarının tarihi ve eşleşmeleri araştırılıyor. Peki Dünya Kupası Final maçı ne zaman oynanacak? Dünya Kupası Yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNNACAK?

ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesinde son dünya kupası finalisti Hırvatistan ile Arjantin 13 Aralık Salı günü Lusail Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

FRANSA-FAS

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde 7. kez yarı finale yükselen son şampiyon Fransa, çarşamba günü (14 Aralık 2022) Fas ile karşılaşacak. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Fas takımı ile Fransa arasındaki karşılaşma Al Bayt Satdyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.