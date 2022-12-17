2022 Dünya Kupası final maçı bugün mü yarın mı? Final maçı 17 Aralık mı 18 Aralık mı oynanacak? Cumartesi mi Pazar mı?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3. lük ve final maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Vatandaşlar maçları tam saatinde izlemek için, 2022 Dünya Kupası final maçı bugün mü yarın mı? Final maçı 17 Aralık mı 18 Aralık mı oynanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman? Dünya Kupası üçüncülük maçı bugün mü yarın mı? İşte maç takvimi...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Luseyl şehrinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI BUGÜN MÜ YARIN MI?

Dünya Kupası 2022 final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18:00 'da başlayacak. Maçı TRT 1'den izleyebilirsiniz.

3. LÜK MAÇI NE ZAMAN? BUGÜN MÜ YARIN MI?

Hırvatistan-Fas arasında oynanacak olan 3. lük maçı bugün yani 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç TRT 1'de saat 18:00 'da başlayacak.