2022 Dünya Kupası eşleşme şeması! 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri!
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2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Peki, Dünya Kupası son 16 turunda hangi takımlar eşleşti? Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ve eşleşme şeması!
Dünya Kupası eşleşme şeması! 2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Peki, Dünya Kupası son 16 turunda hangi takımlar eşleşti? Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ve eşleşme şeması haberimizde...
- Hollanda - ABD
- İngiltere - Senegal
- Arjantin - Avustralya
- Fransa - Polonya
Diğer eşleşmeler son maçların ardından belli olacak.
- Hollanda
- ABD
- İngiltere
- Senegal
- Fransa
- Avustralya
- Portekiz
- Brezilya
- Arjantin
- Polonya
- Fas
- Hırvatistan
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı