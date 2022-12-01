2022 Dünya Kupası eşleşme şeması! 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri!

2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Peki, Dünya Kupası son 16 turunda hangi takımlar eşleşti? Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri merak ediliyor. İşte, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ve eşleşme şeması!