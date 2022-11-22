2022 Dünya Kupası tam gaz devam ediyor. Dün ve bugün oynanan maçlarla birlikte D grubunun ilk maçları tamamlandı. Alınan skorlara göre D grubunun puan durumu merak edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası D grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım D grubunda kaçıncı sırada? Fransa kaç puanda? Polonya kaç puanda? Danimarka kaç puanda? Tunus kaç puanda? İşte detaylar...

D grubu puan durumu! Dünya Kupası D grubunda hangi takım kaç puanda? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası D grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım D grubunda kaçıncı sırada? Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus kaç puanda?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI 2022 D GRUBU PUAN DURUMU!

Dünya Kupası D grubunda alınan ilk sonuçlar şöyle:

Danimarka 0 - 0 Tunus

Fransa - Avustralya (Henüz oynanmadı)

D Grubu Puan durumu şöyle:

Tunus : 1 puan

1 puan Danimarka : 1 puan

1 puan Avustralya : 0 puan

0 puan Fransa : 0 puan

Şuanki skorlara göre Tunus 1 puanla grupta 1. sırada yer alıyor. Henüz diğer maç oynanmadı.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI