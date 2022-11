2022 Dünya Kupası C Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası C grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım C grubunda kaçıncı sırada?

2022 Dünya Kupası tam gaz devam ediyor. Dün ve bugün oynanan maçlarla birlikte C grubunun ilk maçları tamamlandı. Alınan skorlara göre C grubunun puan durumu merak edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası C Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası C grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım C grubunda kaçıncı sırada? Polonya kaç puanda? Arjantin kaç puanda? Arabistan kaç puanda? Meksika kaç puanda? İşte detaylar...