2022 Dünya Kupası tam gaz devam ediyor. Dün ve bugün oynanan maçlarla birlikte B grubunun ilk maçları tamamlandı. Alınan skorlara göre B grubunun puan durumu merak edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası B Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası B grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım B grubunda kaçıncı sırada? İngiltere kaç puanda? İran kaç puanda? ABD kaç puanda? Galler kaç puanda? İşte detaylar...

B grubu puan durumu! Dünya Kupası B grubunda hangi takım kaç puanda? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 Dünya Kupası B Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası B grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım B grubunda kaçıncı sırada? İngiltere, İran, ABD, Galler kaç puanda?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI 2022 B GRUBU PUAN DURUMU!

Dünya Kupası B grubunda alınan ilk sonuçlar şöyle:

İngiltere 6 - 2 İran

ABD 0 - 0 Galler (Maç devam ediyor)

B Grubu Puan durumu şöyle:

İngiltere : 3 puan

3 puan ABD : 0 puan (Henüz maç tamamlanmadı)

0 puan (Henüz maç tamamlanmadı) Galler : 0 puan (Henüz maç tamamlanmadı)

0 puan (Henüz maç tamamlanmadı) İran : 0 puan

Şuanki skorlara göre İngiltere 3 puanla grupta 1. sırada yer alıyor.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI