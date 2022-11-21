2022 Dünya Kupası tam gaz devam ediyor. Dün ve bugün oynanan maçlarla birlikte A grubunun ilk maçları tamamlandı. Alınan skorlara göre A grubunun puan durumu merak edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası A Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası A grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım A grubunda kaçıncı sırada? İşte detaylar...

A grubu puan durumu! Dünya Kupası A grubunda hangi takım kaç puanda? 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2022 Dünya Kupası A Grubu Puan Durumu! 2022 FIFA Dünya Kupası A grubundaki takımlar kaç puanda, hangi takım A grubunda kaçıncı sırada?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI 2022 A GRUBU PUAN DURUMU!

Dünya Kupası A grubunda alınan ilk sonuçlar şöyle:

Katar 0 - 2 Ekvador

Senegal 0 - 2 Hollanda

A Grubu Puan durumu şöyle:

Hollanda : 3 puan Ekvador : 3 puan Senegal : 0 puan Katar : 0 puan

A grubunda şuanda Hollanda 3 puanla 1. sırada yer alıyor.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore