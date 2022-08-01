2022'de hangi çizim tabletleri alınır? Fiyat-performans çizim tabletleri

HUİON NEW 1060 PLUS

Piyasada çizim tableti bakımından en çok söz sahibi olan markalardan biri olan Huion'un New 1060 Plus çizim tableti, 8192 PPL basınç hassasiyeti ile gerçek bir kalemle resim çiziyormuş gibi bastırdığınızda daha derin çizgiler bırakıyor. Bu da tabletin daha gerçekçi bir hissiyat vermesini sağlıyor.

Tablet; 5080 LPI ile gayet iyi bir çözünürlüğe sahipken, 254x159 mm'lik geniş bir kullanım yüzeyine sahiptir. Tabletin ebatları ise 360 mm genişlik, 240 mm yükseklik ve 12 mm derinlik şeklindedir. Özelleştirilebilir tuş sayısı 18'dir ve ağırlığı 770 gramdır. Bilgisayara kablolu şekilde bağlanan bu tableti Windows 7 ve üzeri veya MacOS 10.11ve üzeri işletim sistemlerinde kullanabilirsiniz. Son olarak bu tabletin fiyatı ise internette 1500 TL ile 1800 TL arasındadır.

Veikk A30

Düşük bütçeli kişiler için uygun fiyatlı olan bu tabletin basınç hassasiyeti yine 8192 PPL, 580 LPI çözünürlük ve 254x152 mm lik kullanım yüzeyi bulunmaktadır. Ebatları ise 332 mm genişlik, 212 mm yükseklik ve 9 mm genişlik şeklindedir. Bilgisayara kablolu şekilde bağlanan tableti Windows 7 ve üzeri veya MacOS 10.10 ve üzeri işletim sistemlerinde kullanabilirsiniz. Tabletin 4 özelleştirilebilir tuşu bulunmaktadır. Buçizim tableti de 1000 TL ile 1200 TL arasında bulabilirsiniz.

XP-Pen Deco 01 V2

Piyasadaki en meşhur çizim tabletlerinden olan bu model, 12.2 inç lik bir kullanım alanına

sahiptir. 8192 PPLbasınç hassasiyeti ve 5080 LPI çözünürlüğü gayet iyi bir performansa sahip olan tablet,Veikk A30'un çalıştığı işletim sistemlerinin dışında Android cihazlarında da çalışır ve bağlantı tipi kabloludur. Tabletin 8 adet özelleştirilebilir tuşu bulunur. Bu modeli 1300 TL ile 1500 TL arasında bulunabilir.

XP-Pen Star 03 V2

12.2 inç lik kullanım alanı, 610 gramlık ağırlığı ve 8 adet özelleştirilebilir tuşu ile bu çizim tableti tam bir fiyat-performans ürünü. Diğer modellerde olduğu gibi bu üründe de 8192 PPL basınç hassasiyeti ve 5080 LPI çözünürlük bulunuyor. Genişliği 360 mm, yüksekliği 210 mm ve derinliği 8 mm olan ürün, kablolu bir şekilde bağlanıyor. Windows 7 ve üzeri veya MacOS 10.10 ve üzeri işletim sistemlerinde çalışan bu tableti 950 TL ile 2400 TL arasında bulabilirsiniz.