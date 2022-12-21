2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri kazanan ünlüler kimler? 21 Aralık 2022 Kültür Sanat ödüllerini kimler aldı, hangi ünlüler kazandı?

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri nedir? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kaç yıldır veriliyor? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri kazanan ünlüler kimler? İşte tüm liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri kazanan ünlüler kimler? 21 Aralık 2022 Kültür Sanat ödüllerini kimler aldı, hangi ünlüler kazandı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen ödüllerdir. 12 Nisan 2008'e kadar ödüller için herhangi bir takdim töreni yapılmazken bu tarihten itibaren düzenli olarak ödül takdim töreni de yapılmaya başlanmıştır.

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ KAZANANLAR KİMLERDİR? HANGİ ÜNLÜLER KAZANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananlar:

Müzik alanında Ajda Pekkan,

Resim alanında Süleyman Saim Tekcan

Sinema alanında Yılmaz Erdoğan

Tiyatro alanında Ayla Algan

İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman

Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler

Karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu

Gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor

Dans-bale alanında Tan Sağtürk

Mimari alanda Hilmi Şenalp

Zanaat alanında Sevan Bıçakçı

Geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera

"Vefa Ödülü" Aşık Veysel

YILLARA GÖRE TC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ SAHİPLERİ KİMLER?

1995 Adalet Ağaoğlu, Burhan Doğançay, Şefika Kutluer

1996 Yekta Kara, Cahit Külebi, Arif Sağ

1997 Ömer Lütfi Akad, Hayrettin Karaca, Turhan Selçuk

1998 İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Yıldız Kenter, Fikret Otyam

1999 Nevzad Atlığ, Turgut Özakman, Rengim Gökmen

2005 Halil İnalcık, Oktay Akbal, Ferruh Başağa, Ara Güler, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

2008 Turgut Cansever, Yaşar Kemal, Alâeddin Yavaşça

2009 Uğur Derman, Nuri Bilge Ceylan, Sakıp Sabancı Müzesi

2010 Cemal Kafadar, Ergin İnan & İstanbul Modern Sanat Müzesi

2011 Semavi Eyice, Sezai Karakoç, Doğan Hızlan, Hasan Çelebi

2012 Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, Selim İleri, Şükrü Hanioğlu, Ahmet Hatipoğlu

2013 Fuat Sezgin, Daron Acemoğlu, İskender Pala, Bekir Karlığa, Tarihi Kentler Birliği, Ahmet Kaya

2014 Hülya Koçyiğit, Niyazi Sayın, Alev Alatlı, Engin Akarlı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

2015 Münir Özkul, Rasim Özdenören, Orhan Gencebay, Mehmet Genç, Hüseyin Kutlu, Cemil Meriç

2016 Şener Şen, Mustafa Kutlu, Erol Parlak, Kemal Karpat, Feridun Özgören, Süheyl Ünver

2017 Selahattin Kara, Göksel Baktagir, Ali Toy, Yavuz Turgul, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nurettin Topçu

2018 Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan, İzzet Keribar, Mehmet Akif Ersoy

2019 Nuri Pakdil, MFÖ Grubu, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban, Ahmet Yaşar, A. Haluk Dursun

2020 Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan

2021 Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir