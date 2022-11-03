Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan 2022 Buzağı desteği ne zaman yatacak? Sorusu özellikle destek alacak olan birçok kişi tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Buzağı desteği ne kadar, kaç TL oldu? Sorusu oluyor. Peki, 2022 Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar, kaç TL oldu?

2022 Buzağı desteği ne zaman yatacak? Sorusu, buzağı desteği alacak olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tarımsal desteklere ilişkin kararda çiftçilere 2022 üretim yılına ait tarım destek ödemeleri 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Peki, 2022 Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar, kaç TL oldu?

2022 BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin gerçekleştirileceği tarih henüz resmi olarak belirtilmedi. Konuya ilişkin net bir tarih belirtildiğinde haberimiz güncellenecektir.

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan miktar 500 liraya yükseltildi. Suni tohumlamadan doğan buzağılara ek olarak 200 lira ödenecek.