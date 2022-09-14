"Eşit bir dünyayı birlikte var edelim" düşüncesiyle hayata geçirilen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında, 2021/2022 öğretim döneminde 300 kız öğrenci eğitim bursu desteği aldı. Peki, 2022 Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? Başvuru Koşulları!

Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? "Eşit bir dünyayı birlikte var edelim" düşüncesiyle hayata geçirilen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında, 2021/2022 öğretim döneminde 300 kız öğrenci eğitim bursu desteği aldı. Peki, 2022 Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? Başvuru Koşulları haberimizde...

BÜYÜT HAYALLERİNİ ÜNİVERSİTE BAŞARI BURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurularınızı 14 Eylül 2022 tarihinden itibaren, 24 Eylül 2022, saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.

BÜYÜT HAYALLERİNİ ÜNİVERSİTE BAŞARI BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

İstanbul sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde okuyor olmak

Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde veya vakıf/özel üniversitelerinde yüzde yüz burslu olmak

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İSTENİLECEK BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı

Disiplin belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ