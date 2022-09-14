2022 Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? Başvuru Koşulları!
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"Eşit bir dünyayı birlikte var edelim" düşüncesiyle hayata geçirilen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında, 2021/2022 öğretim döneminde 300 kız öğrenci eğitim bursu desteği aldı. Peki, 2022 Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? Başvuru Koşulları!
Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? "Eşit bir dünyayı birlikte var edelim" düşüncesiyle hayata geçirilen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında, 2021/2022 öğretim döneminde 300 kız öğrenci eğitim bursu desteği aldı. Peki, 2022 Büyüt Hayallerini Üniversite Burs Başvurusu ne zaman? Başvuru Koşulları haberimizde...
Başvurularınızı 14 Eylül 2022 tarihinden itibaren, 24 Eylül 2022, saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.
- T.C. vatandaşı olmak
- İstanbul sınırları içerisinde yer alan üniversitelerde okuyor olmak
- Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde veya vakıf/özel üniversitelerinde yüzde yüz burslu olmak
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı
- Disiplin belgesi
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
- Değerlendirmede, "Büyüt Hayallerini Burs Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
- Büyüt Hayallerini Bursu, Değerlendirme Komisyonu ile karara bağlanacaktır.
- Büyüt Hayallerini Bursu başvurusu esnasında istenen belgelerin mülakat sırasında eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
- Eksik evrak teslim edilmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
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