Haber : 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak? - Haberler

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2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

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2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

2022 Yılı bursluluk sınavı ne zaman? Sorusu, bursluluk sınavına girmek isteyen kişiler tarafından merak eden konular arasında yer alıyor. Peki 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak?

2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihi aylar önce sona ermişti. Başvuru yapanların heyecanla beklediği bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı! Bu kadar sık merak edilen 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? Sorusunun cevabını sizler için yanıtladık.

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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