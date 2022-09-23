2022 Bursluluk sınavı açıklandı SONDAKİKA! İÖKBS Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları SON DAKİKA olarak MEB sitesinden açıklandı. Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı açılmasıyla 2022 Bursluluk sınavı açıklandı SONDAKİKA gelişmeleri ve! Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı merak edildi.