2022 Bursluluk sınavı açıklandı SONDAKİKA! İÖKBS Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı açıldı!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları SON DAKİKA olarak MEB sitesinden açıklandı. Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı açılmasıyla 2022 Bursluluk sınavı açıklandı SONDAKİKA gelişmeleri ve! Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı merak edildi.
Bursluluk sınavı 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflar için 4 Eylül gününde gerçekleştirildi. İOKBS sonuçları heyecanla beklenirken 2022 Bursluluk sınavı açıklandı.İşte, Ortaöğretim bursluluk sınavı MEB sorgulama ekranı açıldı!
2022 İÖKBSBURSLULUK SINAVI AÇIKLANDI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika sürensınav 12:00'da sona erdi.
Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 23, 2022
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