Burs başvuruları, burs almak isteyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite eğiti almakta olan birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, burs almak isteyenlerin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, 2022 Burs ne zaman? Burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Burs başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin faydalanmakta olduğu KYK bursları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da heyecanla bekleniyor. Kredi Ve Yurtlar Kurumu – KYK tarafından sağlanmakta olan bursların başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Burs ne zaman? Burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Burs başvuruları başladı mı?

2022 BURS NE ZAMAN?

2022-2023 Kredi Ve Yurtlar Kurumu – KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz sene Kasım ayında başlatılan KYK burs başvuruları için tarih henüz netleşmedi. 2022 yılı KYK burs başvurularının da tahmini olarak Kasım ayında başlaması bekleniyor.

2022 BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2021-2022 yılının KYK burs başvuruları Kasım ayında başlatılmıştı. Bu seneki KYK burs başvuruları için tarih henüz netleşmedi. 2022 yılı KYK burs başvurularının da tahmini olarak Kasım ayında başlaması bekleniyor.

ZİRAAT GENÇ BANKKART NEDİR?

Ziraat GençBankkart, KYK ile ilgili yurt, burs ve kredi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan bir banka kartıdır. Burs ve kredi ödemelerinin gerçekleşmesi, KYK yurt ücreti ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için kullanılır.

ZİRAAT GENÇ BANKKART ALMAK ZORUNLU MU?

KYK yurtlarında barınmak, KYK kredi ve burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin ödemeleri alması veya gerçekleştirebilmesi için GençBankkart alması gerekmektedir. Birçok farklı işlemi gerçekleştirebilmek için Ziraat GençBankkart kartınızın olması gerekiyor. Bu yüzden yurtlarda barınan ve ödeme alan kişiler için Ziraat GençBankkart almak zorunludur.