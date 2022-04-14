2022 Bekçilik deneme sınavı ne zaman? Bekçilik sınav ücreti ne kadar, bekçilik şartları neler?
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Binlerce adayın merak beklediği bekçilik alımlarında süreç başladı. Adaylar sınav ve sonrası için hazırlıklarını yapmaya başlarken konu ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Bekçilik alımı hakkında 2022 Bekçilik Sınavı ne zaman? Bekçilik deneme sınavı ücreti ne kadar, bekçilik şartları neler gibi konular merak edildi.
EGM bünyesinde 3 bin 250 bekçi adayı alınacak. Ataması yapılacakkontenjanlariçin adaylar hazırlıklarını yapmaya başlarken Resmi Gazete'de kararın yayınlanması ile beraber kontenjanlar netleşmişti. Öte yandan, Bekçilik deneme sınavı tarihi ve sınav giriş ücreti de merak ediliyor. Peki, bekçilik deneme sınav ücreti ne kadar, bekçilik şartları neler? 2022 Bekçilik Sınavıne zaman? İşte, detaylar….
Bekçilik yazılı deneme sınavı, adaylar çok önemli bir aşamadır. Bu yüzden adaylar bekçilik yazılı deneme sınavı hakkında detaylar araştırıyor. Bekçilik yazılı deneme sınavı 15 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bilindiği üzere ilk sınav Mart ayında yapılan sınana 35 bin üzeri aday katılmıştı.
Bekçilik sınavı Mülakat Merkezinin resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adayların başvuru sırasında telefon, TC: no, e-mail ve bu gibi temel kişisel bilgileri eklemesi gerekmektedir. Adaylar sınava girmek istediği şehir merkezini de sistem üzerinden belirtebilirler.
Mülakat Merkezi Deneme sınavı ücreti 75 TL'dir.Adaylar sınav ücretini banka kartı veya kredi kartları ile güvenli şekilde yapabilirler.
- Türkiye Geneli sıralama
- Uzman eğitim kadrosunun hazırladığı özgün sorular
- Sınava yüzyüze giremeyenler için online katılabilme şansı
- BESYO, PMYO, Konservatuvar bölümüne hazırlanan adayların il bazlı sıralaması
- Bölüm belirleme anketine katılarak, hangi bölüme yatkın olduğunu öğrenebilme imkânı
- Alanında uzman yazılım kadrosunun hazırladığı Meslek Analizi
- Her soruya ait karekodlarla, çözüm videolarına ulaşabilme
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,