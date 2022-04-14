2022 Bekçilik deneme sınavı ne zaman? Bekçilik sınav ücreti ne kadar, bekçilik şartları neler?

EGM bünyesinde 3 bin 250 bekçi adayı alınacak. Ataması yapılacakkontenjanlariçin adaylar hazırlıklarını yapmaya başlarken Resmi Gazete'de kararın yayınlanması ile beraber kontenjanlar netleşmişti. Öte yandan, Bekçilik deneme sınavı tarihi ve sınav giriş ücreti de merak ediliyor. Peki, bekçilik deneme sınav ücreti ne kadar, bekçilik şartları neler? 2022 Bekçilik Sınavıne zaman? İşte, detaylar….

2022 BEKÇİLİK YAZILI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik yazılı deneme sınavı, adaylar çok önemli bir aşamadır. Bu yüzden adaylar bekçilik yazılı deneme sınavı hakkında detaylar araştırıyor. Bekçilik yazılı deneme sınavı 15 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bilindiği üzere ilk sınav Mart ayında yapılan sınana 35 bin üzeri aday katılmıştı.

BEKÇİLİK DENEM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bekçilik sınavı Mülakat Merkezinin resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adayların başvuru sırasında telefon, TC: no, e-mail ve bu gibi temel kişisel bilgileri eklemesi gerekmektedir. Adaylar sınava girmek istediği şehir merkezini de sistem üzerinden belirtebilirler.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Mülakat Merkezi Deneme sınavı ücreti 75 TL'dir.Adaylar sınav ücretini banka kartı veya kredi kartları ile güvenli şekilde yapabilirler.

BEKÇİLİK SINAVI AVANTAJLARI

Türkiye Geneli sıralama

Uzman eğitim kadrosunun hazırladığı özgün sorular

Sınava yüzyüze giremeyenler için online katılabilme şansı

BESYO, PMYO, Konservatuvar bölümüne hazırlanan adayların il bazlı sıralaması

Bölüm belirleme anketine katılarak, hangi bölüme yatkın olduğunu öğrenebilme imkânı

Alanında uzman yazılım kadrosunun hazırladığı Meslek Analizi

Her soruya ait karekodlarla, çözüm videolarına ulaşabilme

BEKÇİLİK ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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